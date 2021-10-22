Закажите первую тестовую
партию товара из Китая
Вы поймёте принцип работы с Китаем, убедитесь в нашей добропорядочности и окупите свои затраты, продав товар с наценкой.
Наши полезные связи и партнёрские отношения с представителями со стороны Китая для Вашего бизнеса
Урегулирование вопросов с поставщиком в Китае. Решение спорных моментов по качеству и документооборот
Наши русские сотрудники в Китае проинспектируют товар, проверят заводы, производителей и поставщиков
Упаковка и отправка груза до терминала в Москве, Алма-Ате, Бишкеке и далее до адреса клиента
Мы свяжемся с Вами в течение 24 часов, бесплатно проконсультируем по всем вопросам доставки интересующего товара из Китая
Всем привет! Мы рады приветствовать Вас на сайте нашей компании. «Bailun».
Мы занимаемся поставкой товаров из Китая в Россию и страны СНГ с 2014 года. Для нас занятие товарным бизнесом – это возможность быть полезными как опытным, так и начинающим предпринимателям. Основная награда для нас – успех клиента. Мы непосредственно заинтересованы в том, чтобы каждый клиент получал качественный и заявленный требованиям товар.
Компания «Bailun» - импортно-экспортная компания полного цикла по работе с Китаем (Поиск-выкуп-проверка-отправка товара из Китая в Россию и страны СНГ).
Руководители компании:Алина Маратова и Александр Шарыгин
Оставьте заявку на сайте. Мы свяжемся с Вами в течение 24 часов и проконсультируем обо всех аспектах работы
Начинаем поиск товара, рассчитываем стоимость закупки и доставки
Выкуп и проверка товара на нашем складе в Китае. Предоставление фото и видео отчёта
На этом этапе груз отправляется в Вашу страну, выбранным Вами тарифом.
Китай для многих отечественных предприятий давно стал надежным деловым партнером. Оборот между нашими странами с каждым годом увеличивается. Для выхода на рынок Китая требуется минимум документов, что еще больше упрощает работу.
Разбор классификаций существующих поставщиков в Китае. Китайские поставщики и их виды — серьёзная и глубокая тема, связанная с работой в Китае. Ведь именно на рынке КНР сейчас держится весь мир и завязаны многие бизнесы в России.
После объявления в РФ частичной мобилизации Китай продолжил вести в отношении ситуации на Украине миротворческую политику. Многие официальные лица в КНР продолжают относиться весьма благосклонно к РФ и ее нынешней политике.
Каждый предприниматель мечтает всегда заключать выгодные договоры, получать продукцию в срок и никогда не сталкиваться с мошенничеством. Но, увы, это не всегда так, особенно, когда имеешь дело с иностранным поставщиком.