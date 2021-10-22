Всем привет! Мы рады приветствовать Вас на сайте нашей компании. «Bailun».

Мы занимаемся поставкой товаров из Китая в Россию и страны СНГ с 2014 года. Для нас занятие товарным бизнесом – это возможность быть полезными как опытным, так и начинающим предпринимателям. Основная награда для нас – успех клиента. Мы непосредственно заинтересованы в том, чтобы каждый клиент получал качественный и заявленный требованиям товар.

Компания «Bailun» - импортно-экспортная компания полного цикла по работе с Китаем (Поиск-выкуп-проверка-отправка товара из Китая в Россию и страны СНГ).

Руководители компании: Алина Маратова и Александр Шарыгин