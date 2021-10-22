Найдем, выкупим, проверим и доставим

Основные услуги компании

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Услуги для бизнеса

Предоставляем полный перечень услуг для Вашего успешного и безопасного бизнеса с Китаем

Логистика

Маркируем и отправляем упакованный товар любым удобным Вам способом доставки

Майнеры из Китая

Выкупим, проверим и доставим оборудование для майнинга - майнеры (б/у и восстановленные), видеокарты, запчасти и прочие аксессуары


надежность, качество и результат

Направления нашей работы

Поиск товара у китайских поставщиков

Обрабатываем Ваш заказ и бесплатно консультируем по вопросам закупа и доставки товара из Китая
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Выкуп и доставка до нашего склада в Китае

Мы осуществляем выкуп напрямую с фабрик, рынков и с крупнейшей китайской оптовой площадки 1688.com
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Проверка качества товара с фото и видеофиксацией

Всю продукцию проверяем на соответствие номенклатуре - цвет, количество, размеры
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Упаковка товара

Транспортная компания производит тщательную упаковку по предварительному согласованию с Вами
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Отправка товара в Россию, Казахстан, Кыргызстан

Маркируем и отправляем упакованный товар по выбранному Вами тарифу через проверенных перевозчиков
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преимущества компании

Наши преимущества

Коммуникации и связи

Наши полезные связи и партнёрские отношения с представителями со стороны Китая для Вашего бизнеса

Сопровождение сделки

Урегулирование вопросов с поставщиком в Китае. Решение спорных моментов по качеству и документооборот

Контроль и проверка

Наши русские сотрудники в Китае проинспектируют товар, проверят заводы, производителей и поставщиков

Доставка до терминала

Упаковка и отправка груза до терминала в Москве, Алма-Ате, Бишкеке и далее до адреса клиента

Заполните форму для консультации

Мы свяжемся с Вами в течение 24 часов, бесплатно проконсультируем по всем вопросам доставки интересующего товара из Китая

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    Bailun - импортно-экспортная компания полного цикла

    о компании

    BAILUN

    Всем привет! Мы рады приветствовать Вас на сайте нашей компании. «Bailun».

    Мы занимаемся поставкой товаров из Китая в Россию и страны СНГ с 2014 года. Для нас занятие товарным бизнесом – это возможность быть полезными как опытным, так и начинающим предпринимателям. Основная награда для нас – успех клиента. Мы непосредственно заинтересованы в том, чтобы каждый клиент получал качественный и заявленный требованиям товар.

    Компания «Bailun» - импортно-экспортная компания полного цикла по работе с Китаем (Поиск-выкуп-проверка-отправка товара из Китая в Россию и страны СНГ).

    Руководители компании:

    Алина Маратова и Александр Шарыгин

    Как мы работаем

    Этапы работы

    01

    Заявка на сайте

    Оставьте заявку на сайте. Мы свяжемся с Вами в течение 24 часов и проконсультируем обо всех аспектах работы

    02

    Расчет стоимости

    Начинаем поиск товара, рассчитываем стоимость закупки и доставки

    03

    Выкуп и проверка

    Выкуп и проверка товара на нашем складе в Китае. Предоставление фото и видео отчёта

    04

    Доставка

    На этом этапе груз отправляется в Вашу страну, выбранным Вами тарифом.

    сотрудничество

    Условия сотрудничества с нами

    Доставка до любого города России, Казахстана и Кыргызстана

    Груз доезжает до столицы, далее менеджеры свяжутся с Вами для согласования дальнейшей отправки местной транспортной компанией до Вашего города
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    Комиссия за наши услуги

    Мы не делаем свою наценку на товар. Работаем за фиксированные комиссионные от общей суммы закупки
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    Мы не перекупы. Что это значит?

    Мы работаем напрямую с производителями товаров (не перепродаем, а помогаем найти и выкупить товар напрямую с фабрик или с оптовых площадок Китая).

    Расчет в Рублях, Тенге, Сомах

    Сотрудничая с нашей компанией, Вы производите расчет в удобной для вас валюте. Документальное сопровождение сделки.
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    Таможенное оформление

    Вы хотите доставить товар из Китая без растаможки? Или Вам нужно официальное оформление? Выберите, какой тип доставки подойдёт именно Вам.
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    Ваш минимальный заказ

    Минимальная сумма для выкупа - 10 000 ¥ идеально подойдет начинающим предпринимателям, закупки образцов
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    логистика, майнинг и многое другое

    Новости и полезные статьи

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    12.10.22

    Как происходит лицензирование импорта и экспорта в Китае

    Китай для многих отечественных предприятий давно стал надежным деловым партнером. Оборот между нашими странами с каждым годом увеличивается. Для выхода на рынок Китая требуется минимум документов, что еще больше упрощает работу.

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    11.10.22

    Какие виды поставщиков существуют в Китае?

    Разбор классификаций существующих поставщиков в Китае. Китайские поставщики и их виды — серьёзная и глубокая тема, связанная с работой в Китае. Ведь именно на рынке КНР сейчас держится весь мир и завязаны многие бизнесы в России.

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    05.10.22

    Как мобилизация повлияла на рынок Китая

    После объявления в РФ частичной мобилизации Китай продолжил вести в отношении ситуации на Украине миротворческую политику. Многие официальные лица в КНР продолжают относиться весьма благосклонно к РФ и ее нынешней политике.

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    04.10.22

    Проверка поставщика из Китая на добросовестность

    Каждый предприниматель мечтает всегда заключать выгодные договоры, получать продукцию в срок и никогда не сталкиваться с мошенничеством. Но, увы, это не всегда так, особенно, когда имеешь дело с иностранным поставщиком.

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